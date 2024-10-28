مبابى وكين يتقاسمان جائزة مولر أفضل هداف فى حفل جوائز البالون دور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - تقاسم النجم الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل هداف في العالم بواقع 52 هدفًا سجلاها في العام الماضي، وذلك في حفل الكرة الذهبية 2024 "البالون دور" المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية، وسط توقعات بتتويج الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب لعام 2024.

جائزة جيرد مولر تم استحداثها في حفل الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، في عام 2021، والتي تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل.

حفل البالون دور

وتواجد والد لامين يامال ووالدته وشقيقه الصغير كين على السجادة الحمراء والتقطت عدسات المصورين عددًا من الصور للعائلة بخلاف صورًا خاصة بين لامين يامال وشقيقه كين.

كشفت صورة مسربة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي فوز الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 متفوقًا على ثنائي ريال مدريد فينسيوس جونيور، وجود بيلينجهام صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية، إن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية المقرر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين، بسبب تأكدهم من عدم حصولهم على أي من الجوائز وعلى رأسها أفضل لاعب في العالم.

ووفقًا لخوسيه لويس سانشيز مراسل شبكة "الشيرنجيتو" فإن إدارة نادي ريال مدريد قررت مقاطعة الحفل ولن تتم إذاعته عبر قناة النادي على عكس ما كان مخططًا له.

حفل الكرة الذهبية

وأوضح الصحفي الإسباني الشهير أن الثنائي فينيسيوس جونيور وداني كارفخال في حالة من الصدمة الشديدة حيث كانا يمنيان النفس بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية الى أن إدارة نادي ريال مدريد علمت بفوز رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم من مانشستر سيتي وسط علاقات متميزة تجمع الناديين خلال الفترة الحالية.

وتعتبر هذه النسخة من الجائزة استثنائية، وتحديدًا بعد التعاون بين فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

فيما قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، بأن رودري لاعب فريق مانشستر سيتي لديه حظوظ في الفوز بتلك الجائزة الليلة، ولكن يعد فينيسيوس جونيور المرشح الأبرز.

وينافس عدد كبير من النجوم على جائزة الكرة الذهبية 2024، وعلى رأسهم ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، ثم النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ويحلم فينيسيوس بالانضمام إلى قائمة أساطير البرازيل الذي نجحوا فى التتويج بجائزة البالون دور عبر التاريخ، ويبلغ عددهم أربعة لاعبين.

ونجح الظاهرة البرازيلية رونالدو فى حصد الكرة الذهبية مرتين فى مسيرته الكروية عامي 1997 و2002.