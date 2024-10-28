نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل فرغلي: 'كنت مديون بـ 80 ألف جنيه وأكرم حسني وقف بجواري' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان إسماعيل فرغلي، أن الكوميديا أصعب من التراجيديا، كاشفًا عن صداقته القوية بالفنان أكرم حسني، حيث وقف بجواره في أزمته منذ فترة كبيرة عندما ظل في منزله دون عمل.



وتابع إسماعيل فرغلي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"،: "أكرم حسني وقف جنبي كتير ومن 4 أو 5 سنين كنت مديون بـ 80 ألف جنيه وقاعد في البيت وكنت مسرف وأيدي مفيهاش بركه ومش بعرف أحوش فلوس ومراتي وقفت جنبي كتير وبدعيلها في صلاة دوت الخليج".

وأشار "فرغلي"، إلى أنه وجد هاتفه يرن من منتج يطلب منه العمل في مسرحية بالسعودية لمدة 5 أيام، معقبًا:"ربنا جابلي سفر السعودية علشان هي دعتلي ومفكرتش في الفلوس ومراتي قبل ما تموت راحت هناك علشان تعمل عمرة".



وأوضح إسماعيل فرغلي، إلى أن أكرم حسني هو من رشحة لتلك المسرحية وهو يجسد محامي للفنان هشام ماجد وشيكو في نفس أحداث المسرحية، وطلب من الإنتاج أن تجلس زوجته في غرفة لوحدها كونه يقوم بشرب السجائر.

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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