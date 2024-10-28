نشكركم على متابعتكم خبر كندة علوش تبهج جمهور الجونة بعد صراعها مع السرطان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - أشعلت الفنانة السورية كندة علوش الأجواء في الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت للمرة الأولى بعد غياب دام لعدة أشهر بسبب إنجاب طفلها ثم إصابتها بمرض السرطان.

رسالة أمل من الجونة

أعربت كندة عن سعادتها البالغة بالعودة إلى الأضواء، مؤكدةً على التطور الكبير الذي شهده المهرجان وصناعة السينما بشكل عام. كما أشارت إلى أهمية دور السينما في مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا، وذلك خلال ندوتها التي حملت عنوان “سينما في وقت الأزمات”.

كفاح مع المرض

كانت كندة علوش قد كشفت سابقًا عن إصابتها بسرطان الثدي، وتحدثت عن صراعها مع المرض ودعم زوجها الفنان عمرو يوسف لها. وأكدت على أهمية الإيجابية والتفاؤل في مواجهة مثل هذه التحديات.

كندة علوش مصدر إلهام

أصبحت كندة علوش مصدر إلهام للكثيرين بعد إعلانها عن إصابتها بالسرطان وشجاعتها في مواجهته. وتعد عودتها إلى الساحة الفنية دليلاً على قوة الإرادة والعزيمة.