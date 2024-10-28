ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - حصل ريال مدريد على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024، في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وحصل الميرنجي على الجائزة بعد أن حصد 4 ألقاب خلال عام 2024، حيث حقق لقب الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

يشار إلى أن ريال مدريد قاطع حفل توزيع الجوائز بعد تأكد عدم حصول فينيسيوس جونيور على جائزة الكرة الذهبية، ومنحها للإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

ويرى ريال مدريد أن ما فعله منظمو الجائزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي يعتبر قلة احترام تجاه الميرنجي ولهذا تمت مقاطعة الحفل.