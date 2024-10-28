لامين يامال يعلق على فوزه بجائزة “كوبا”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - علق لامين يامال، نجم برشلونة، على تتويجه بجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024، خلال الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية..

وقال يامال، عقب تتويجه بالجائزة: “مساء الخير، إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة، شكراً فرانس فوتبول”.

وأضاف: “أهدي هذه الجائزة إلى والدتي وجدتي والفريق والمدربين، إنها لأولئك الذين ساندوني.. فيسكا بارسا.. فيسكا كتالونيا”.

وتفوق يامال على لاعبين بارزين في قائمة المرشحين، منهم أردا جولر (ريال مدريد) الذي حصل على المركز الثاني، فيما جاء كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) في المركز الثالث.