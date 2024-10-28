شكرا لاهتمامك لمعرفة أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على الأقمار الصناعية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أشهر القنوات التي تعرض محتوى مميز خاص بالأطفال وتنفرد تتميز بتقديم محتوى متنوع وقد جذبت انتباه ومحبة الأطفال للقناه أن الشخصية الأساسية التي تقدمها لقناة شخصية لولو ومن خلال مقالنا سنتعرف على أضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah على الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة على قمر النايل سات

يتم إدخال البيانات الموضحة أمامك كالتالي:

التردد الجديد للقناة: 11470.

معدل الترميز الخاص بالقناة:27500

كما معدل تصويب الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة البث القناة: HD.

تردد قناة وناسة على قمر العرب سات

التردد الجديد للقناة: 11270.

معدل الترميز الخاص بقناة وناسة: 27500.

معامل الخطأ:3/4

معامل الاستقطاب: عمودي

كيفية استقبال قناة وناسة على الرسيفر