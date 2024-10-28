شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بطوط الجديد 2024 عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة HD للصورة والصوت والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ادار قناة بطوط تسعي دائما علي توفير التردد الخاص بالقناة بالتحديث الاخير لكي تصل الصورة والصوت بجودة عالية الدقة لمشاديها والاستمتاع اثناء المشادة، فتتكثف عمليات البحث علي جوجل من قبل الاباء والامهات اولياء امور الاطفال عن تردد قناة بطوط 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، فتتمير القناة بتنوع البرامج التعليمية التي تقدمها لمختلف الاعمارهم، تابع السطور التالية من خلال موقعنا إقرأ نيوز سوف نقوم برصد التردد بالتفاصيل.

تردد قناة بطوط

بعد ان نالت قناة بطوط علي إعجاب جماعية كثيرة حول الوطن العربي، لما تعرضه من محتيو مسلي ومتنوع للأطفال بجودة فائقة الدقة، نستعرض لكم تردد قناة بطوط 2024 الجديد علي جميع الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، كما يلي:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد الخاص بقناة بطوط هو: 12562

القمر الصناعي الخاص بقناة بطوط هو: النايل سات

معامل الاستقطاب الخاص بقناة بطوط هو: أفقي

معدل الترميز الخاص بقناة بطوط هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة بطوط هو: 4/3

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

التردد الخاص بقناة بطوط هو: 11594

القمر الصناعي الخاص بقناة بطوط هو: العرب سات

الجودة: HD

معامل الاستقطاب الخاص بقناة بطوط هو: أفقي

معدل الترميز الخاص بقناة بطوط هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة بطوط هو: 6/5

طريقة تنزيل قناة بطوط

لكي يتمكن جميع الباحثين عن تردد قناة بطوط الاستمتاع بمشاهدة أفلام قناة بطوط يجب عليكم ابتاع خطوات تنزيل القناة ، والتي تتمثل في النقاط التالية:-