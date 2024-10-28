دوري زين الكويتي: الكويت يعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - فاز الكويت على ضيفه كاظمة بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الإثنين.

وخسر خيطان أمام التضامن 1-4.

وفيما يلي نتائج الجولة الثامنة كاملة:

اليرموك × السالمية 1-2

الفحيحيل × القادسية 1-2

خيطان × التضامن 1-4

الكويت × كاظمة 1-0

النصر × العربي- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 24 نقطة

2- العربي: 18 نقطة

3- السالمية: 14 نقطة