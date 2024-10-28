نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي: الكويت يعزز صدارته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - فاز الكويت على ضيفه كاظمة بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الإثنين.
وخسر خيطان أمام التضامن 1-4.
وفيما يلي نتائج الجولة الثامنة كاملة:
اليرموك × السالمية 1-2
الفحيحيل × القادسية 1-2
خيطان × التضامن 1-4
الكويت × كاظمة 1-0
النصر × العربي- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 24 نقطة
2- العربي: 18 نقطة
3- السالمية: 14 نقطة