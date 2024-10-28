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دوري زين الكويتي: الكويت يعزز صدارته

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:02 مساءً - فاز الكويت على ضيفه كاظمة بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، اليوم الإثنين.

وخسر خيطان أمام التضامن 1-4.

وفيما يلي نتائج الجولة الثامنة كاملة:
اليرموك × السالمية 1-2
الفحيحيل × القادسية 1-2
خيطان × التضامن 1-4
الكويت × كاظمة 1-0
النصر × العربي- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 24 نقطة
2- العربي: 18 نقطة
3- السالمية: 14 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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