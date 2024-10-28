“حياتك هتتغير بحبة بطاطس”.. طريقة تحضير كريم البطاطس الجبار لتفتيح البشرة| سر جمال العرايس

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رياض - احمد صلاح - كريم البطاطس الجبار له مفعول سحري فى التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويضفى لمعان ونضارة وإشراق على البشرة لا مثيل له، كما يخفي لشوائب والبقع ويرطب الجلد خاصة فى فصل الشتاء، كما أنه آمن وطبيعي فلا ضرر منه، بدلاً من استخدام مواد كيميائية قد تلقي بظلالها على البشرة بنتائج عكسية، لذلك نستعرض معكم من خلال موقعنا طريقة تحضير وصفة كريم البطاطس الرهيب.

طريقة عمل كريم البطاطس لتفتيح البشرة

الوصفة بسيطة وسهلة، فهي تتألف من مكونات موجودة فى كل بيت واقتصادية، فهي عبارة عن حبة من البطاطس يتم بشرها جيداً ، مع ملعقة من مسحوق النشا، ملعقة من زيت جوز الهند، واتبعي الخطوات التالية للتحضير.

فى بولة مناسبة، ضعي البطاطس المبشورة، واضغطي عليه جيدا لاستخراج السائل منها وهذا السائل نضيف إليه النشا وزيت جوز الهند، ثم اخلطي جيداً حتى تحصلي خليط متجانس ثم ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء وسوف تلاحظي تأثيره القوي على البشرة وتفتيحها مع الإستمرار عليه، كما سيقلل البقع والتصبغات والتجاعيد.

فوائد استخدام البطاطس للبشرة