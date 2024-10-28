انت الأن تتابع خبر موعد حفل عمرو دياب مع نجوم مهرجان الجونة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن النجم عمرو دياب عن إقامة حفله الخاص لنجوم مهرجان الجونة السينمائي في 31 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تقليد سنوي يهدف للاحتفال بالفن والموسيقى. سيقام الحفل قبل 24 ساعة من حفل الختام وإعلان جوائز الدورة السابعة للمهرجان.



وشارك عمرو دياب تفاصيل الحفل عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث أكد تقديمه لعدد كبير من الأغاني التي تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.



ويجدر بالذكر أن حفل عمرو دياب سيكون متاحًا فقط لضيوف المهرجان، ولن يتم إذاعته، حيث يعقد عادة بعد انتهاء فعاليات المهرجان كنوع من الاحتفال بالأعمال الفائزة.



وبالإضافة إلى ذلك، يستعد عمرو دياب لإحياء حفله الغنائي في القاهرة يوم 11 نوفمبر المقبل، كما سيشارك في تقديم ليلة خاصة ضمن فعاليات موسم الرياض بدورته الجديدة .