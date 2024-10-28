انت الأن تتابع خبر هند صبري: بكيت بسبب مسلسل عايزة أتجوز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت النجمة التونسية هند صبري عن مشاعرها العميقة تجاه أعمالها الفنية خلال الجلسة الحوارية التي أُقيمت على مسرح سيني جونة، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والتي أدارها شادي زين الدين.



وخلال حديثها، استرجعت هند ذكرياتها مع فيلم "أحلى الأوقات"، مشيرةً إلى أنه من الأعمال المفضلة لها، حيث قربتها شخصية "يسرية" من الناس. كما اعتبرت فيلم "الجزيرة" محطة مهمة في مسيرتها الفنية، إذ سلط الضوء على الحياة في صعيد مصر.



وتحدثت أيضًا عن ذكريات كواليس فيلم "أسماء"، مشيرةً إلى رفض المخرج عمرو سلامة ظهورها بشخصيتها الحقيقية في البداية، بسبب حرصه على عدم طغيان شخصية هند على القصة الحقيقية. وأشارت إلى المشادات الكلامية التي نشبت بينها وبين سلامة نتيجة اختلاف وجهات نظرهما.



كما أثنت هند على فيلم "عمارة يعقوبيان" ووجهت تحية خاصة للفنان خالد الصاوي، مضيفةً أن العديد توقعوا له الفشل بسبب شخصيته في الفيلم.



وفيما يتعلق بمسلسل "عايزة أتجوز"، كشفت هند أنها بكيت أمام المخرج رامي إمام بسبب خوفها من فشل العمل، قائلةً: "عيطت للمخرج رامي وقلتله أنا هافشل ومش عايزة أفشلك معايا"، لكنها أكدت في النهاية أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا رغم النقد الذي واجهه.



كما تذكرت هند صبري مسلسل "بعد الفراق"، الذي يُعتبر أول أعمالها الدرامية في مصر، مستذكرةً الفنان الراحل خالد صالح، واصفةً إياه بالخسارة الفنية الكبيرة .