انت الأن تتابع خبر "لو شايفة انك عجزتى؟!".. طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة نضارتها بخطوات سهلة في البيت جربيها.. كنز في بيتك يا ست الكل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد العناية بالبشرة باستخدام المكونات الطبيعية من الاتجاهات الشائعة في عالم الجمال اليوم، ويزداد اهتمام الناس بالبحث عن حلول طبيعية وآمنة لتحسين مظهر بشرتهم، ومن بين هذه العلاجات التقليدية، يبرز لبان الدكر، المعروف أيضًا بالكندر، كخيار فعال يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، فاستعمال لبان الدكر لقرون كعلاج طبيعي للبشرة، ويعتبر الآن أحد المكونات المفضلة في وصفات العناية بالبشرة.

فوائد لبان الدكر للبشرة

يحتوي لبان الدكر على مجموعة من الفوائد المدهشة للبشرة حيث يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، مما يساهم في تقليل الاحمرار والتهيج، وهو مثالي للبشرة الحساسة.

يعمل على تعزيز الإشراق، حيث يساعد في منح البشرة مظهرًا صحيًا وإشراقة طبيعية.

وأخيرًا، بفضل مضاداته للأكسدة، يساهم لبان الدكر في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمكافحة الشيخوخة.

تحضير ماسك لبان الدكر

لتحضير ماسك لبان الدكر الذي يساعد في تفتيح البشرة، تحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من لبان الدكر

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من عصير الليمون الطازج

ملعقة كبيرة من جل الصبار

بضع قطرات من فيتامين E

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

خطوات التحضير