مصر تتسلم 430 ألف طن قمحا روسيا نوفمبر المقبل.. وتدرس خلطه…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد _ كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استقبال مصر شحنة قمح روسي تقدر بـ 430 ألف طن في نوفمبر القادم، كانت قد تعاقدت عليها هيئة السلع منتصف شهر سبتمبر الماضي .

وأوضح الوزير في تصريحات له علي هامش المؤتمر الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مناطق تجارية، أن الوزارة تعمل علي تعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر، سواء من خلال المناقصات العالمية أو التعاقدات بالأمر المباشر.

وكانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولار للطن.

ونوه فاروق، بأن الوزارة تدرس حالياً إمكانية دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف التكلفة الإنتاجية، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز.

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