نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف أيمن يؤازر الأهلي في مرانه الختامي لمواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المدافع القطري يوسف أيمن، لاعب فريق النادي الأهلي على التواجد في مران الفريق الختامي لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

يوسف أيمن يدعم زملائه في مران الأهلي

ويغيب اللاعب عن مواجهة العين، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا في مباراة نهائي السوبر الإفريقي الأخيرة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ويلتقي النادي الأهلي مساء غدا الثلاثاء مع نظيره العين الإماراتي في الدور ربع النهائي من كأس إنتركونتيننتال في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

