العالم اليوم - أسهم الإمارات تربح نحو 9 مليارات دولار في مستهل الأسبوع

انتم الان تتابعون خبر أسهم الإمارات تربح نحو 9 مليارات دولار في مستهل الأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - تعززت قيمة أسواق الأسهم في الإمارات، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 32.6 مليار درهم (8.88 مليارات دولار) في ختام التعاملات، الاثنين.

وجاء ذلك مع تفاؤل المستثمرين بانطلاق مارثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية مع إعلان البنوك عن نتائج قوية فاقت التوقعات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.6 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.63 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.88 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 753.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب اليومية بواقع 24.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 7.84 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 1.13 بالمئة ليغلق عند مستوي 9307.68 نقطة وسط تداولات جاوزت 1.43 مليار درهم بعد تداول 375.7 مليون سهم من خلال 25.8 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.28 بالمئة أو ما يعادل 57.73 نقطة ليقفل عند 4536.92 نقطة بعد التداول على أكثر من 156.2 مليون سهم بقيمة تخطت 407 ملايين درهم من خلال 10.7 ألف صفقة.