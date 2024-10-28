نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيتا زوزو 27 | ندم حمزة العيلي وطلب السماح من إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحلقة 27 من مسلسل تيتا زوزو شعور حمزة العيلي بالندم بعد مساندته لـ محمود البزاوي لحبس إسعاد يونس، وذهب حمزة العيلي لإسعاد يونس في السجن ليطلب منها السماح على ما فعله مشيرًا أنه يشعر بالندم.

قصة مسلسل تيتا زوزو



يعد مسلسل تيتا زوزو من المسلسلات التي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور قصته حول الدكتور إعتزاز، والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس، وهى جدة ولديها العديد من الأحفاد، والتي تقوم بتربيتهم بطريقة لا تعجب أبنائها.



أبطال مسلسل تيتا زوزو



ويشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم الفن إلى جانب الفنانة إسعاد يونس، وهم: نور محمود، صلاح عبدالله، سمر علام، إيناس كامل، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، بسمة داوود، وآخرين من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.