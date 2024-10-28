العالم اليوم - تعاون بين "دايملر تراك" و"فولفو" في مجال برمجيات الشاحنات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:22 مساءً - وقعت شركتا "دايملر تراك" الألمانية و"فولفو" السويدية للشاحنات الثقيلة اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تطوير منصة مشتركة للمركبات تعتمد على البرمجيات ونظام تشغيل خاص بالشاحنات، وذلك حسبما أعلنته الشركتان اليوم الاثنين.

وأوضحت الشركتان أن المنصة ستتيح لكل من "دايملر تراك" و"فولفو"، بالإضافة إلى العملاء المحتملين للشركة المشتركة، تقديم وظائف مركبات مستقلة ورقمية في المنتجات.

وذكر بيان الشركتين أن "دايملر تراك" ومجموعة "فولفو" ستظلان منافستين في جميع مجالات الأعمال الأخرى، حيث ستواصلان تقديم منتجات وخدمات مستقلة عن بعضهما البعض.

وتابع البيان أن من المتوقع إتمام الصفقة الخاصة بالشركة المشتركة في الشهور الستة الأولى من العام المقبل، بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتخطط "دايملر تراك" و"فولفو" لجعل مقر الشركة الجديدة في مدينة غوتنبرغ في السويد حيث يقع المقر الرئيسي لشركة فولفو.