العالم اليوم - قطر للطاقة تستحوذ على 50% من مشروع للطاقة الشمسية بالعراق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - وافقت شركة قطر للطاقة، الاثنين، على شراء حصة 50 بالمئة من مشروع توتال إنرجيز للطاقة الشمسية في العراق والذي تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 1.25 غيغاواط.

وأضافت قطر للطاقة في بيان أن الشركة الفرنسية العملاقة للطاقة ستحتفظ بحصة 50 بالمئة المتبقية في المشروع الذي يعد جزءا من (مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق) البالغ قيمته 27 مليار دولار، دون الكشف عن حجم الصفقة.

وتهدف مبادرة (مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق) إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق بأساليب منها الحفاظ على الغاز في ثلاثة حقول نفطية بدلا من حرقه بهدف استخدامه في تزويد محطات توليد الطاقة، مما يساعد في خفض فاتورة الواردات العراقية.

كما تتضمن المبادرة مشروعات للطاقة المتجددة.

ويستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكنه لا يزال يعاني من انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، وخصوصا في شهور الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الطاقة للتبريد.

وقالت قطر للطاقة إن مشروع الطاقة الشمسية، الذي سيتم تطويره على مراحل ليدخل حيز التشغيل بين عامي 2025 و2027، "سيكون قادرا عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 غيغاواط في الذروة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية"، مشيرة إلى المشروع سيتضمن استخدام "مليوني لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة".

وأضافت الشركة أن المشروع "سيكون بإمكانه تزويد الكهرباء لحوالي 350 ألف منزل في منطقة البصرة".

وانضمت قطر للطاقة العام الماضي إلى تحالف لتنفيذ مشروع (نمو الغاز المتكامل في العراق) "بتملكها لحصة تبلغ 25 بالمئة، إلى جانب شركة توتال إنرجيز 45 بالمئة، وشركة نفط البصرة 30 بالمئة".