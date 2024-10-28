وزير التموين: الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تجاوز تحديات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد .. قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن التجارة الداخلية تعد متحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، و تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستهلاك المحلي، وفي اقتصاد يتسم بالتنافسية المتزايدة.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود إنشاء 3 مشروعات تجارية، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركتي “إعمار” و”تشيلو”، الي أن الشراكة مع القطاع الخاص تشكل حل فعال لتجاوز التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، لافتاً إلي أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية تعد من العوامل الحاسمة في تعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي.

ولفت فاروق، إلي نجاح وزارة التموين في ضبط أسعار إحدى السلع الأساسية خلال الأيام الماضية، وذلك بفضل البيانات المتاحة حول هذه السلعة، والجهود المستمرة لضخ كميات كبيرة من المنتجات في الأسواق

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أبرمت تعاقدات مباشرة مع المنتجين لضمان استدامة التوريد وتوحيد أسعار السلع في المنافذ الحكومية.

وتوقع فاروق، أن تشهد الفترة المقبلة تعاون أكبر بين وزارة التموين والمحافظات لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والحد من أي ممارسات احتكارية، مشدداً على التزام الوزارة بتوفر اللحوم والسلع الغذائية الأساسية عبر منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات.