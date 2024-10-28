نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينفذ تهديده ويشن غارات عنيفة على مدينة صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة صور في جنوب لبنان بعد التحذير الذي أصدره اليوم لسكان المدينة بإخلاء مناطق واسعة فيها.

وحسب المعلومات فإن الطيران الإسرائيلي شن غارته الأولى قرابة الساعة الواحدة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، واستهدفت شقة سكنية في شارع أفران بحر.

وقد أعقب هذه الغارة سلسلة عنيفة جدا من الغارات استهدفت الكورنيش البحري الجنوبي ومدخل المدينة الشمالي.

وقال الدفاع المدني في المدينة إن عناصره لا يستطيعون الدخول إلى الأحياء المستهدفة بالمدينة بسبب شدة الغارات الإسرائيلية.