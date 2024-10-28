إيطاليا تطالب إيران بإقناع "حزب الله" بالتوقف عن استهداف إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - طالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إيران بعدم الرد على هجوم إسرائيل الأخير وإقناع "حزب الله" وغيره من الجامعات بعدم استهداف إسرائيل وفسح المجال أمام الدبلوماسية.

وقال الوزير تاياني في مقابلة مع صحيفة إيطالية: "يجب على إيران ألّا تتجاوب مع رد الفعل، لأنه ينبغي تجنب التصعيد، وفي الساعات الأخيرة، نفذت إسرائيل عملية مستهدفة ردا على هجوم مستهدف".

وأضاف: "هذه ليست حربا شاملة، ويجب أن يسود الشعور بالمسؤولية، وعلى الجميع القيام بدورهم".

وأردف: "علينا أن نؤيد بأقرب وقت ممكن، تعيين رئيس جديد للبنان، لأنه في غياب رئيس الدولة، لا يمكن لحكومة لبنان أن تعمل بكامل طاقتها، ولن تتمكن البلاد من معالجة مسألة الهدنة مع إسرائيل بشكل ملموس".

وتابع تاياني: "علاوة على ذلك، يجب تعزيز الجيش النظامي اللبناني حتى يتمكن من فرض سيطرة فعّالة على الأراضي الوطنية".

وخلص وزير الخارجية، إلى القول، إنه ينبغي لهذه القوات النظامية اللبنانية أن تشغل إحدى المنطقتين العازلتين للأراضي بين إسرائيل و"حزب الله".