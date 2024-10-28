نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت وزارة الخارجية الأرمينية الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران.

وجاء في بيان الخارجية الأرمينية في منشور عبر منصة "X": "تدين أرمينيا الأعمال التي تهدف إلى تقويض الأمن الدولي، والتي تجلت بالإجراءات التي وقعت ضد إيران الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات في المنطقة الأوسع، ونأمل أن تحمي الدبلوماسية القانون الدولي وتمنع المزيد من التطورات غير المرغوب فيها".

وقد شنت إسرائيل فجر السبت الماضي، 26 أكتوبر، هجوما على "مواقع عسكرية" في إيران، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق.

هذا وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".