نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُعلن عن إقالة الهولندي تين هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين، عن إقالة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، وتعيين رود فان نيستلروي مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

فان نيستلروي مديرا فنيا مؤقتا لمانشستر يونايتد

ونشر الفريق الإنجليزي بيانًا رسميًا، وجاء كالتالي، "ترك إيريك تين هاج منصبه كمدير فني للفريق الأول للرجال في مانشستر يونايتد. نحن ممتنون لإيريك على كل ما فعله خلال فترة وجوده معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأضاف، "سيتولى رود فان نيستلروي مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، بدعم من فريق التدريب الحالي، بينما يتم تعيين مدرب دائم".

وتعرض المان يونايتد مساء أمس لهزيمة على يد وست هام يونايتد بهدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة.