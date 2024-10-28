نجم العين السابق: مباراة الأهلي قوية وكنت أتمنى المشاركة بها

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أحمد جودة - القاهرة - قال معتز عبد الله حارس العين الإماراتي ومنتخب الإمارات السابق، إن مباراة الأهلي والعين ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين.

معتز عبدالله: أنتظر مواجهة الأهلي بفارغ الصبر

وأضاف معتز عبد الله، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لدينا مواجهة قوية مع الأهلي وكنت أنتظرها بفارغ الصبر، وكنت أتمنى أن أكون لاعبًا لأشارك فيها.

وتابع نجم العين السابق: الأهلي نادي كبير جدا والعين هو زعيم آسيا وليس من فراغ، وفاز ببطولة آسيا في الموسم الماضي على حساب أندية قوية.

واختتم حارس العين السابق: فوز العين ببطولة آسيا رسمت الطريق للنادي ووضعته في الطريقة للمشاركة في هذه البطولة، والمباراة لن تكون سهلة.