نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إطلاق صلية صاروخية من جنوب لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt، بإن صلية صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها شمال إسرائيل، تبعتها قبل قليل صلية جديدة من الجنوب باتجاه حيفا والكريوت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "نجمة داود الحمراء" تتحدث عن دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي دون ان تأتي على ذكر وقوع إصابات حتى الآن.

وذكر مراسلنا أيضا أن صافرات الإنذار تدوي الآن في حيفا وعكا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه حيفا وخليج حيفا وأنه تم اعتراض بعضها.

إلى ذلك، دون صافرات الإنذار في المطلة شمالي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 14:33 - 14:34 في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، تم رصد نحو 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها، وتم الكشف سقوط بعضها في منطقة مفتوحة".