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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاجتماع الفني للقاء الأهلي والعين الإماراتي، أن يرتدي الأهلي، زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، مقابل اللون البنفسجي لحارس الفريق.

الأهلي بالزي التقليدي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

ويواجه الأهلي، نظيره العين، غدا الثلاثاء، في ربع نهائي كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال"، على ستاد القاهرة الدولي.

ويرتدي لاعبو العين، اللون الأسود بالكامل، مقابل اللون اللبني لحارس مرمى الفريق الإماراتي.

وتم خلال الاجتماع، مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع، وكذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.

من ناحية أخرى، حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم، على تسليم النادي الأهلي، شهادة مشاركة الفريق الأول في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وسلم ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين، شهادة المشاركة إلى سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، على هامش الاجتماع الفني.

