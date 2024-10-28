نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حفل البالون دور 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر الكشف هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك في الحفل المقرر عقده مساء اليوم الاثنين في مسرح دو شاتليه بباريس. ويأتي هذا الحدث السنوي ليحتفي بالأداء المتميز للاعبي كرة القدم في العالم، عبر منح جوائز متعددة تشمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجوائز أخرى لأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى.

موعد ومكان حفل الكرة الذهبية 2024

سيقام حفل توزيع الجوائز في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (10 مساءً بتوقيت السعودية) في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدًا في مسرح دو شاتليه، الذي يستضيف هذا الحدث السنوي الكبير.

أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

تشهد قائمة المرشحين لهذه النسخة أسماء لامعة في عالم كرة القدم، أبرزهم فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي، وهاري كين، إضافة إلى لاعبين آخرين من أندية كبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، أرسنال، وإنتر ميلان. وتعد هذه النسخة استثنائية، حيث يتم دمج جوائز الأفضل في أوروبا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

غياب الأسطورة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

للمرة الأولى منذ 21 عامًا، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية. يُذكر أن ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي وأسطورة برشلونة، هو أكثر من فاز بالجائزة (8 مرات)، فيما يأتي رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بخمس كرات ذهبية.

آلية التصويت لجائزة الكرة الذهبية

يعتمد اختيار الفائز على تصويت 173 صحفيًا حول العالم يتمتعون بحق التصويت في عملية سرية، حيث يتم تقييم اللاعبين بناءً على أدائهم الفردي والجماعي على مدار العام، بالإضافة إلى سلوكهم المهني ومسيرتهم الكروية.

النقل التلفزيوني لحفل الكرة الذهبية 2024

سيتاح حفل الكرة الذهبية 2024 على قناة beIN Sports NEWS HD الإخبارية وكذلك قناة SSC 4، ما يتيح للمشاهدين متابعة الحدث من مختلف دول العالم.

أسئلة شائعة حول الكرة الذهبية

من هو اللاعب الأكثر فوزًا بجائزة الكرة الذهبية؟

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 8 كرات ذهبية.

ما هي المعايير التي يعتمد عليها اختيار الفائز؟

يتم تقييم اللاعبين بناءً على الأداء الفردي والجماعي، السلوك المهني، والإنجازات على مدار الموسم.

ما القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية؟

يمكن متابعة الحفل عبر قناتي beIN Sports NEWS HD وSSC 4.

يعد هذا الحدث فرصة ذهبية للاحتفال بأفضل المواهب الكروية، إذ ينتظر الجميع معرفة من سيكون الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2024، في ظل المنافسة الشديدة والأسماء القوية.