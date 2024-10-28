"فيفا" يسلم الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - سلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي الأهلي شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، قبل مباراة الفريق أمام العين الإماراتي التي تجمع الفريقين مساء غد ضمن منافسات البطولة.

وسلم ممثل الفيفا باللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي شهادة المشاركة بالبطولة إلى سمير عدلي المدير الإداري على هامش الاجتماع الفني للمباراة.

وعقد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والعين، صباح اليوم باستاد القاهرة الدولي، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين الشقيقين مساء غد ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفي حضور وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني للفريق، والعميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي.

كما حضر الدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية، وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة، كذلك مندوبو نادي العين الاماراتي وممثلي الجهات الأمنية وشركة التأمين الخاصة بالمباراة.

خلال الاجتماع تم مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير وتأمين دخولها بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع fan id، كذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.

