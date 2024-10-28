نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر التطورات داخل ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن آخر التطورات داخل نادي ريال مدريد، بعد الخسارة الكبيرة بأربعة أهداف نظيفة، أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال موقع "ذا أتلتيك" البريطاني:"مصدر مقرب من الفريق لايريد الكشف نفسه لحماية علاقته يقول أنه بعد نهاية المباراة في غرفة خلع الملابس كان هناك فترات صمت طويل، لقد ضاع اللاعبين في أفكارهم".

وأضاف الموقع البريطاني:" هناك خلافات قوية داخل طاقم أنشيلوتي منذ أشهر حول جانب الإعداد البدني لكن تلك التوترات تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية وحقيقة أن الإعلان عنها يسلط الضوء فقط على الصعوبات التي تكمن وراء الكواليس".

وأوضح:"كارلو أنشيلوتي حاول الحفاظ على التوازن وتسهيل الأمور، معظم اللاعبين يدعمونه وهو ما أظهرته رسالة فينيسيوس بعد مباراة دورتموند عندما قال للصحفيين في المنطقة المختلطة "لا يمكننا أن نخذل أنشيلوتي".

وأشار إلى أن أنشيلوتي يحظي بدعم سولاري والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز لكنه كان دائمًا ما يواجه صعود وهبوط مع فلورنتينو بيريز الذي يشتهر بدفع جميع موظفيه بقصوى "نحن نعيش دائمًا وحقائبنا بجوار الباب"، هكذا لخص طاقم التدريب هذه الضغوط سابقًا لنا.

