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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب المصري رجب بكار، الذي شغل مركز الظهير الأيمن في نادي طلائع الجيش، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

رجب بكار يعلن اعتزاله كرة القدم

وكانت مسيرة اللاعب في الدوري المصري حافلة، حيث مثّل العديد من الأندية أبرزها إنبي، الداخلية، سموحة، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، وأخيرًا طلائع الجيش.

رجب، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، خاض أكثر من 160 مباراة في الدوري المصري، وساهم خلال مسيرته في المنافسات المحلية والدولية. وكان له تجربة مميزة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع فريقي سموحة وبيراميدز، حيث قدّم أداءً ملحوظًا على المستوى القاري.

وكتب رجب بكار عبر حسابه الشخصي: "بعد المشاركة فيما يقارب من 300 مباراة في الدوري والكأس وإفريقيا وتمثيل العديد من الأندية ومنتخب مصر مع حسام البدري".

وتابع "وبعد الغياب عن الملاعب طوال الفترة الماضية أعلن اليوم اعتزالي بشكل نهائي".

منذ صيف عام 2022، لم ينضم رجب بكار لأي فريق بعد رحيله عن طلائع الجيش، ليقرر بذلك إنهاء مسيرته الرياضية.