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أحمد جودة - القاهرة -

قال أرني سلوت مدرب ليفربول إن اللاعبين المتميزين مثل محمد صلاح يشكلون عنصرًا حاسمًا في المباريات الكبرى، وذلك بعد الهدف المتأخر للدولي المصري الذي ضمن لفريقه التعادل 2-2 مع آرسنال في لندن بالدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

هل يلمح سلوت لبقاء محمد صلاح؟

وسجل صلاح، الذي قال الشهر الماضي إنه على استعداد لمغادرة ليفربول بعد هذا الموسم، هدفًا أيضًا في فوز ليفربول 2-1 على تشيلسي الأسبوع الماضي، بعد أن سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في مرمى ولفرهامبتون واندرارز.



وقال سلوت للصحافيين: "أعتقد أن هذا أحد الأشياء التي يتمتع بها اللاعبون الكبار، أنهم متاحون دائمًا ويتألقون في المباريات الكبرى".

وأضاف: "هذا أيضًا ما تحتاجه إذا كنت في نادٍ كبير مثلنا ومثل آرسنال، فأنت بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين أصحاب الجودة لأنه إذا لم يكن لديك هؤلاء فسيكون من الصعب جدًا تحقيق النتائج التي تريدها".

وسجل صلاح، الذي يتقاسم المركز الثامن في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ مع روبي فاولر برصيد 163 هدفًا، 6 أهداف في الدوري هذا الموسم، كما هز الشباك في 5 من انتصارات ليفربول الـ7 في الدوري.

وأضاف سلوت: "إنه شيء تحتاجه كفريق، أن يكون لديك هؤلاء اللاعبين القادرين على إحداث الفارق لصالحك، وكان صلاح كذلك أمس على الصعيد الهجومي".

ويحتل ليفربول، الذي يملك 22 نقطة من 9 مباريات، المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويلعب فريق سلوت ضد برايتون آند هوف ألبيون مرتين خلال أيام، إذ سيلعب خارج أرضه في كأس الرابطة بعد غدٍ الأربعاء ثم على أرضه في الدوري يوم السبت المقبل.