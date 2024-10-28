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أحمد جودة - القاهرة - مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الاتحاد والجندل اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الملك 2024.. يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر، مواجهة نارية تجمع بين العملاق الاتحاد وفريق الجندل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. ويدخل الاتحاد المباراة وهو يطمح إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب، بينما يسعى الجندل لتحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء العميد من البطولة.

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مباراة الاتحاد والجندل اليوم في كأس الملك 2024

العميد الاتحاد يواجه الجندل في مهمة سهلة؟.. تحديات تنتظر النسور في دور الـ16 من كأس الملك

يدخل الاتحاد المباراة وهو في كامل تركيزه، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي، والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق اللقب الغالي. يمتلك العميد قوة هجومية كبيرة بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع الخطوط.

على الجانب الآخر، يأمل فريق الجندل في تحقيق مفاجأة كبيرة وإقصاء العميد من البطولة. الفريق يسعى إلى استغلال عامل المفاجأة واللعب بتركيز عالٍ لتحقيق نتيجة إيجابية.

وعلى الرغم من أن الاتحاد يعتبر الأوفر حظًا للفوز بالمباراة، إلا أنه سيواجه بعض التحديات. ففريق الجندل سيقاتل بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية، بالإضافة إلى أن الاتحاد قد يعاني من بعض التعب والإرهاق بسبب كثرة المباريات.

موعد مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل

تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وسيتم نقلها حصريًا عبر قناة SSC Sport HD1، بتعليق المعلق الرياضي فارس عوض.

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يشرك المدرب رومارينو التشكيل التالي:

حراسة المرمى رايكوفيتش خط الدفاع ماريو ميتاي، سعد الموسى، عبدالإله العمري، مهند الشنقيطي خط الوسط فابينيو، كانتي، حسام عوار خط الهجوم موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين

النوادي الأكثر تتويجًا بكأس الملك في تاريخ البطولة

يُعد النادي الأهلي السعودي الأكثر تتويجًا بكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حقق اللقب 13 مرة من أصل 18 مشاركة في المباراة النهائية، وحل وصيفًا في 5 منها. وقد حصل أهلي جدة على الكأس لأول مرة في عام 1962، بينما كانت آخر ألقابه من الكأس في عام 2016 عندما فاز على نادي النصر.

وفي قائمة أكثر الأندية فوزًا بالبطولة، يأتي نادي الهلال في المركز الثاني برصيد 11 لقبًا، يليه نادي الاتحاد الذي أحرز الكأس 9 مرات. أما نادي النصر، فقد توج بالبطولة 6 مرات، ويأتي بعده نادي الشباب بثلاثة ألقاب.