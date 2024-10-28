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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الشباب اليوم.. مشاهدة الشباب × الرياض بث مباشر دون "تشفير" | كأس الملك 2024.. يشهد مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الشباب والرياض، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. ويدخل الشباب المباراة وهو يطمح إلى مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب، بينما يسعى الرياض لتحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء الليوث من البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الشباب والرياض من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الشباب والرياض اليوم في كأس الملك 2024

الشباب يواجه الرياض في قمة نارية بدوري كأس الملك

يدخل الشباب المباراة وهو في كامل تركيزه، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور ربع النهائي، والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق اللقب الغالي. يمتلك الليوث قوة هجومية كبيرة بقيادة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المميزين في جميع الخطوط.

على الجانب الآخر، يأمل فريق الرياض في تحقيق مفاجأة كبيرة وإقصاء الشباب من البطولة. الفريق يسعى إلى استغلال عامل المفاجأة واللعب بتركيز عالٍ لتحقيق نتيجة إيجابية.

على الرغم من أن الشباب يعتبر الأوفر حظًا للفوز بالمباراة، إلا أنه سيواجه بعض التحديات. ففريق الرياض سيقاتل بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية، بالإضافة إلى أن الشباب قد يعاني من بعض التعب والإرهاق بسبب كثرة المباريات.

موعد مباراة الشباب والرياض في كأس الملك السعودي

يشهد مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الشباب والرياض، في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. ستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة منتظرة ستشعل حماس الجماهير.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والرياض في كأس الملك

ستكون مباراة الشباب والرياض على موعد مع عشاق كرة القدم عبر شاشة قناة SSC Sport HD1، حيث ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري. يأتي اختيار هذه القناة لنقل هذه المواجهة الهامة في إطار حرصها على تقديم أفضل المحتوى الرياضي للجماهير، حيث ستتيح الفرصة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة هذه المباراة المثيرة. ستوفر القناة تغطية شاملة للمباراة، بدءًا من الاستوديو التحليلي قبل المباراة وحتى التعليقات الحماسية خلال المباراة وبعدها.

التشكيل المتوقع للشباب

من المتوقع أن يشرك المدرب التشكيل التالي: