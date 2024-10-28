نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تطلق مبادرة لوقف إطلاق النار يومين وتبادل عدد من الرهائن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - وكالات – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر خلال الأيام القلية الماضية أطلقت مبادرة لتحريك الموقف في قطاع غزة، من أجل إيقاف إطلاق النار لمدة يومين وتبادل 4 رهائن إسرائيليين مع عدد من الأسري الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتابع: “وخلال 10 أيام يجري التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولًا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر”.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى القاهرة، أن مصر ضد أي محاولة للتهجير قسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، لأنه ليس في صالح القضية الفلسطينية، وتؤدي دورًا لوقف إطلاق النار في ظل التدمير الكبير الذي يتعرّض له القطاع.

وأشار إلى التباحث أيضًا عن الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، وأن هناك توافقا تاما على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول.

وأكد السيسي التوافق مع الجزائر على أهمية عدم امتداد الصراع خارج المنطقة وحصار الأزمة في لبنان وإيقاف إطلاق النار للوصول لحالة من الاستقرار بالمنطقة حتى لا يتعرّض الإقليم لحرب أوسع ومخاطر أكبر من الحالية.

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاق مع الرئيس الجزائري خلال جلسة المباحثات على إيقاف النار في السودان والوصول لحكومة سودانية تؤدي لانتخابات من أجل استقرار الأوضاع هناك، مؤكدًا أن مصر لن تتدخل في شؤونها وهناك توافق مع الجزائر على ذلك.

وعن الأوضاع في ليبيا، أكد الرئيس، سيادة ليبيا وضرورة أن يكون الحل هناك ليبي – ليبي، وأن الحكومة الليبية مسؤولة عن الانتخابات من أجل وحدة ليبيا.

وتقدم الرئيس بالتهنئة لنظيره الجزائري على ثقة الشعب الجزائري وانتخابه في ولاية ثانية، متمنيًا كل التوفق للرئيس تبون، كما تقدم بالتهنئة للشعب الجزائري بمناسبة الذكري السبعين للثورة الجزائرية.

وأضاف أن اللجنة المشتركة التاسعة مع الجزائر تنعقد في القاهرة قريبًا من أجل موضوعات أكثر للتعاون بين البلدين، وهناك فرص كبيرة سواء في الاستثمار أو المشروعات، وهناك فرص كبيرة للتعاون بين مصر والجزائر كبيرة، ولدينا أكثر من 5 آلاف شركة يمكن أن تعمل في مختلف المجالات، وتم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائي بين مصر والجزائر.