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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمود بنتايك ومحمد شحاتة ومحمد السيد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وكان بنتايك وشحاتة يعانيان من إجهاد عضلي بعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي، في حين تعرض محمد السيد لإصابة في الرأس واطمأن الجهاز الفني على سلامته.

الزمالك يستعيد خدمات ثلاثي الفريق قبل مباراة البنك الأهلي



وشارك الثلاثي في التدريبات البدنية والفنية بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

