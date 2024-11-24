مال وأعمال

رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في جولة تفقدية بمصانع إيبيكو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في جولة تفقدية بمصانع إيبيكو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجولة التفقدية بمصانع إيبيكو التابعة لمجموعة أكديما، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكديما، والدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو.

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خلال الزيارة، تمت الإشادة بأهمية الجهود التي يقوم بها مصنع إيبيكو من أجل توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من المستحضرات الطبية بأفضل جودة طبقا للمعايير العالمية ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

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وتم التأكيد على أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

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جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية للحفاظ على توافر المستحضرات الطبية ذات الأولوية القصوى للمواطن بشكل مستمر ودائم، وحرص مؤسسات الدولة على العمل بشكل متكامل مع شركاء الصناعة؛ وذلك في إطار دعم الاستثمار وجهود التوطين وتعميق التوطين للصناعات الدوائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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