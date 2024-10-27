انت الأن تتابع خبر جربيها وجوزك مش هيبص برة ابدا!!.. اشتريه من الصيدلية بسرعة.. كريم ميبو صاروخ التبيض!!.. هتبقى زي حتة الملبن وهيتجنن من حلاوتك!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ترغب جميع الفتيات في الحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة وحب الشباب، ويعتبر كريم ميبو من افضل انواع الكريمات الكبيرة المخصصة لعلاج مشاكل البشرة وترطيبها والحصول على بشرة نظيفة وناعمة كالأطفال وذلك في حال استخدام الكريم بشكل صحيح تماما، واليكم المزيد من التفاصيل حول هذا الكريم.
وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار
- لا يمكن الاعتماد على كريم ميبو بشكل وحيد للحصول على نتائج رائعة للبشرة وعلاج جميع مشكلاتها، حيث يتم إضافة بعض المكونات الطبيعية لتقوية عمل الكريم، وإليكم أولى هذ
المكونات:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من كريم ميبو.
- ملعقة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
طريقة التحضير
بعد تجهيز الإضافات الجديدة لوصفة كريم ميبو يلزم عليك الآن اتباع الخطوات التالية:
- يتم إحضار إناء بلاستيكي صغير ومن ثم وضع كلا من الكريم والنشا معاً و التقليب بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم إضافة العسل والخميرة الفورية ويتم مزج المكونات حتى يتم الحصول على خليط كريمي وناعم للغاية
- أخيرًا يتم ترك الوصفة مدة من الوقت حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.
- تؤخذ من الوصفة كمية قليلة ويتم بعد ذلك توزيعها على البشرة بعناية لعمل ماسك يدوم لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تقشير الماسك أو غسله جيدا بالماء الفاتر.
- يتم تجفيف البشرة برفق ومن ثم يتم تكرار الوصفة حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.