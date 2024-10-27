انت الأن تتابع خبر جربيها وجوزك مش هيبص برة ابدا!!.. اشتريه من الصيدلية بسرعة.. كريم ميبو صاروخ التبيض!!.. هتبقى زي حتة الملبن وهيتجنن من حلاوتك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب جميع الفتيات في الحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة وحب الشباب، ويعتبر كريم ميبو من افضل انواع الكريمات الكبيرة المخصصة لعلاج مشاكل البشرة وترطيبها والحصول على بشرة نظيفة وناعمة كالأطفال وذلك في حال استخدام الكريم بشكل صحيح تماما، واليكم المزيد من التفاصيل حول هذا الكريم.

وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار

لا يمكن الاعتماد على كريم ميبو بشكل وحيد للحصول على نتائج رائعة للبشرة وعلاج جميع مشكلاتها، حيث يتم إضافة بعض المكونات الطبيعية لتقوية عمل الكريم، وإليكم أولى هذ

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من كريم ميبو.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير

بعد تجهيز الإضافات الجديدة لوصفة كريم ميبو يلزم عليك الآن اتباع الخطوات التالية: