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السكة الحديد: تشغيل عربات مكيفة فرنسية بين القاهرة وسوهاج اعتبارًا من 30 أكتوبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل عربات مكيفة فرنسية بين القاهرة وسوهاج اعتبارًا من 30 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل خدمة جديدة في الوجه القبلي بعربات مكيفة فرنسية مطورة بين "القاهرة - سوهاج" ذهابًا وإيابًا.

يأتي هذا ضمن جهود الهيئة لتقديم أفضل خدمة للركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة.

ومن المقرر تشغيل قطار 998 "القاهرة - سوهاج" بتكوين 9 عربات مكيفة فرنسية مطورة، حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 01:00 ظهرًا ويصل إلى سوهاج الساعة 08:15 مساءً، على أن يعود بقطار 999 "سوهاج - القاهرة" الذي ينطلق من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل إلى القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التكوين.

وأشارت الهيئة إلى أن تشغيل هذه الخدمة سيتطلب تعديل موعد قطار 160 وفقًا للجدول المرفق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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