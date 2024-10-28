نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره للتريند.. أبرز تصريحات هاني عادل في برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان هاني عادل،تريند جوجل بعدما حل ضيفًا على برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث تحدث عن نجاحه الملحوظ من خلال مشاركته في مسلسل "برغم القانون"، الذي انتهى عرضه مؤخرًا على شاشة قنوات أون، وقد سلط الضوء على مختلف جوانب تجربته الفنية والشخصية في هذا اللقاء.

تصريحات هاني عادل

خلال البرنامج، أبدى هاني عادل ثقته في نجاح المسلسل، حيث قال: "توقعت أن ينجح المسلسل لأنه عمل رائع ورؤية إخراجية متميزة من المخرج شادي وعملنا معًا في عدة جلسات لتقديم الشخصية بشكل يرضي كافة الأذواق".

وأكد عادل أن الدور الذي قام به كان تحديًا كبيرًا، مما جعله يسعى للتعمق في تفاصيل الشخصية عن طريق الاستشارة مع الأطباء.

التحضير الجيد والتحديات الفنية

أوضح هاني عادل أنه أمضى وقتًا طويلًا في دراسة الشخصية، حيث كان يسأل الأطباء عن طريقة حديثها وحركتها.

وكشف أنه استفاد من دعم زوجته، التي تعمل كمدرسة تمثيل بجامعة بيروت، والتي ساعدته في التحضير للدور. كما أشار إلى الجهود التي بذلها للحصول على العدسة المناسبة لإصابة عينه، مما أضاف بعدًا واقعيًا لشخصيته.

البدايات الفنية والصدفة السعيدة

تحدث عادل عن دخوله مجال التمثيل، موضحًا أنه جاء عن طريق الصدفة أثناء عزفه مع فرقته الموسيقية "وسط البلد"، حيث اكتشفه المخرج خيري بشارة ودعاه للمشاركة في فيلم "ليلة في القمر"، من هذه النقطة، بدأت مسيرته الفنية التي شهدت العديد من المحطات المهمة.

الحب للسينما والتعلم من الكبار

في سياق حديثه، عبر هاني عادل عن حبه العميق للتمثيل، مشيرًا إلى أنه لم يدرس التمثيل بشكل رسمي في البداية، بل عمل في محل فيديو لمشاهدة الأفلام. وأضاف أنه كان حريصًا على التعلم من الفنانين الكبار، بما في ذلك الفنانة هند صبري، واعتبر ذلك جزءًا مهمًا من مسيرته الفنية.

استعدادات لعمل جديد مع "وسط البلد"

ختامًا، أكد عادل على أهمية فريق "وسط البلد" في حياته المهنية، وأعلن عن مفاجأة حصريًا تتمثل في التحضير لعمل فني جديد يجمعهم معًا، مما يدل على روح التعاون والإبداع التي تجمعهم.

مسلسل برغم القانون

جدير بالذكر أن مسلسل "برغم القانون" شهد مشاركة العديد من النجوم، منهم إيمان العاصي، التي كانت لها أول بطولة مطلقة، بالإضافة إلى محمد القس، ومحمد محمود عبد العزيز، عايدة رياض، شادي مقار، وآخرون من النجوم.