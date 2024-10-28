نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكلف عمرو شحاتة بوظيفة استشاري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲٤، المتضمن في مادته الثانية، تكليف عمرو شحاته، بتسيير مهام وظيفة استشارى إدارة عامه للعلاقات العامه والمراسم بديوان عام الوزارة، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.

ونصت المادة الثالثة من القرار ؛ تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بتسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظائف المتضمنة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۲۳؛ حتى تاريخه.

وكان قد أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات موسعة واصدر قرارا وزاريا بحركة تغييرات موسعة لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتضمنت حركة مديري المديريات التعليمية كالتالي:

1. / سماح محمد إبراهيم عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

2. الدكتور عربي أبو زيد أحمد بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

3. يوسف فؤاد يوسف عبد الحميد الديب — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

4. ناصر حسن محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية

5. علاء فريج جودة سيد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

6. محمد صلاح محمد أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

7. مصطفى عبده طه محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

8. شريف محمد فتحي علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

9. ياسر محمود محمد عمارة — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط

10. محمد رمضان غريب عطية — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

11. طاهر السيد عبد العال أحمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد

12. أيمن أحمد موسى علي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية

13. ياسر محمود محمد محمود — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس

14. سعيد محمود عطية محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

15. الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

16. أمل على عبد العاطي الهواري — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف

17. على عبد السلام رجب محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا

18. محمد إبراهيم الدسوقي عبد المجيد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

19. محمد السيد محمد عبدالله — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج

20. هاني عنتر سيد إبراهيم — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا

21. محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

22. نادية فتحي عباس أحمد - مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح

23. سيد عبد العزيز عطية على عيسى — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد

24. حمزة أمين رضوان محمد — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

25. محمود جابر محمود بدوي — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء

26. صفوت جارح عبد العظيم عمر — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر

27. هشام منير — مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر

