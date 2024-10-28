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النقل تناشد المواطنين بعدم إنشاء معابر غير قانونية على خطوط السكك الحديدية

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حملتها "سلامتك تهمنا" للتوعية حول السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وقد دعت هيئة السكك الحديدية المواطنين إلى الامتناع عن إنشاء معابر غير قانونية على خطوط السكك الحديدية وعدم العبور منها، نظرًا لما يسببه ذلك من خطر على حياة المواطنين وتعطيل لحركة القطارات.

وأكدت الهيئة على أهمية الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة، وهي المزلقانات الرسمية التابعة للهيئة، لضمان سلامة المواطنين وانتظام سير القطارات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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