انت الأن تتابع خبر «شعرك هيوصل للارض»وصفة هندية عبقرية لانبات الفراغات في الشعر وعلاج التقصف والتساقط في ثلاث ايام فقط هتشوفي نتيجة خيالية.. مش هتستغني عنها تاني بعد النهارده..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه العديد من النساء من ظاهرة تساقط الشعر، وهو ما ينعكس سلبًا على مظهرهن وثقتهن بأنفسهن، ولكن الحلول الطبيعية يمكن أن تكون فعالة في معالجة هذه المشكلة، ومن بين الوصفات التقليدية، تبرز وصفة هندية أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر وإعادة إنبات الفراغات.

المكونات

تتكون هذه الوصفة من:

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الخردل

عصير ليمونة واحدة (اختياري، لتحسين اللمعان)

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة، يُنصح ببدء النقع.

ابدئي بوضع بذور الحلبة في وعاء ثم أضيفي الماء، واتركيها طوال الليل.

في صباح اليوم التالي، صفي البذور واستخدمي الخلاط لطحنها حتى تحصلي على معجون ناعم.

إذا كان المعجون ثقيلا، يمكنك إضافة قليل من الماء لتسهيل استخدامه.

في الخطوة التالية، سخني زيت جوز الهند أو زيت الخردل على نار هادئة، ثم أضيفي معجون الحلبة.

قومي بتحريك المزيج واتركيه على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق.

بعد ذلك، ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد، ويمكنك إضافة عصير الليمون بعد أن تزول حرارة الخليط.

طريقة الاستخدام