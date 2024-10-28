تنظيم الاتصالات: عطل تقني في بعض صفحات فيسبوك بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى بعض صفحات فيسبوك.

عطل تقني في بعض صفحات فيسبوك بمصر



وذكر أنه بناء عليه درس المختصون بالجهاز الموقف، وتبين أنه يوجد عطل تقني في فيسبوك على بعض الصفحات على مستوى العالم، وغير مقصور على مصر، ما أدى إلى عدم قدرة بعض المستخدمين على الوصول إلى هذه الصفحات.

وجدير بالذكر، أن أجهزة الاحتفاظ بالمحتوى الموجودة داخل جمهورية مصر العربية، تعمل بشكل جيد وهو ما أسهم في التقليل من تأثير العطل التقني لـ فيسبوك على هذه الصفحات داخل الجمهورية.