قنوات ART تنعي الفنانة شريفة ماهر: نجمة من نجوم الزمن الجميل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - نعت قنوات ART الفنانة الكبيرة شريفة ماهر، التي رحلت عن عالمنا أمس بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية، حيث تعد واحدة من أبرز نجوم الزمن الجميل الذين قدموا أعمالا وبطولات ستظل خالد في تراثنا الفني.

الجدير بالذكر أن الفنانة شريفة ماهر، اكتشفها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وبدأت مسيرتها الفنية مع كبار النجوم، حيث قدمت عشرات الأفلام الناجحة منها "كرامة زوجتي" و"الفانوس السحري" و"رابعة العدوية" و"إسماعيل يس في البوليس"و"قصر الشوق" و"جفت الدموع" و"المدير الفني".