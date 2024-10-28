المنطقة الشمالية العسكرية تطلق "أسبوع الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية "أسبوع الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي تضمن عدد من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية وذلك بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية، استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمن "أسبوع الخير" مبادرة "بلدك معاك" التي تستهدف دعم أربعمائة شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكافة المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم فى بدء حياة أسرية مستقرة.

كما تضمن الأسبوع جناح للقوافل الطبية والذى يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكافة أوجه الرعاية الصحية المتطورة فى عدد من التخصصات الطبية لأكثر من عشرة آلاف أسرة، وجناح لقادرون بإختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتى تساهم فى دمجهم داخل المجتمع.

وشمل الأسبوع عدد من المبادرات منها مبادرة " أحسن صاحب " لتقديم كافة سبل الدعم لذوى الإحتياجات الخاصة ومبادرة " راجعين للمدارس " لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية، ومبادرة " بالهناء والشفاء " لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازجة على عشرة آلاف أسرة ومباردة " الكساء" لتوزيع 120 ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار.

وألقى اللواء أ ح / هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فاعليات " أسبوع الخير " من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال المخلصين مؤكدا حرص القيادة العامة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.