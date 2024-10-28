انت الأن تتابع خبر "احمي فروة رأسك من الأمراض والفطريات".. 5 خطوات سهلة لتنظيف فرشاة الشعر بدون مجهود هترجع جديدة لانج.. شعرك هيبقى حرير وتحدى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر فرشاة الشعر أداة أساسية في روتين العناية بالشعر، لذا فإن الحفاظ على نظافتها يعد أمرًا بالغ الأهمية و إن فرشاة الشعر النظيفة لا تعزز فقط مظهر الشعر، بل تساهم أيضًا في الحفاظ على صحة فروة الرأس والشعر من خلال توزيع الزيوت الطبيعية بالتساوي، تعزز الفرشاة النظيفة قوة الشعر ولمعانه.

1. إزالة الشعر من الفرشاة

أول خطوة في عملية التنظيف هي إزالة الشعر المتساقط من الفرشاة. يمكنك استخدام مشط رفيع أو أصابعك لإزالة بقايا الشعر بلطف وابدئي من أسفل الشعيرات واعملي لأعلى لتجنب الفوضى، يُفضل القيام بهذه الخطوة فوق سلة مهملات أو حوض لجمع الشعر وخلايا الجلد الميتة التي قد تسقط.

2. نقع الفرشاة في الماء

بعد إزالة الشعر، املئي حوضًا أو وعاءً بالماء الدافئ. أضيفي كمية مناسبة من الشامبو العادي أو ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز. لا داعي للقلق بشأن شراء منتجات خاصة؛ فهذه العلاجات المنزلية فعّالة في تنظيف الفرشاة واغمري الفرشاة في الماء واتركيها منقوعة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة. سيساعد الشامبو أو صودا الخبز على تفتيت الزيوت أو تراكم المنتجات على الشعيرات.

3. فرك الفرشاة بفرشاة الأسنان

بعد أن تنقع الفرشاة، استخدمي فرشاة تنظيف صغيرة أو فرشاة أسنان قديمة لفرك الشعيرات وقاعدة الفرشاة. تأكدي من تنظيف ما بين الشعيرات لإزالة جميع الأوساخ والشوائب. هذه الخطوة ستضمن الحصول على نظافة كاملة.

4. شطف الفرشاة

بعد الفرك، اشطفي الفرشاة بالماء الدافئ للتخلص من أي بقايا صابون أو منتجات. تأكدي من شطفها جيدًا حتى لا تبقى أي مواد عالقة.

5. تجفيف الفرشاة