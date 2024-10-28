نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل سفير المملكة المغربية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مكتبه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد آيت أو علي سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمغرب في المجالات الدينية والثقافية.

وخلال الاجتماع، سلّم السفير المغربي رسالة رسمية من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي، تضمنت الدعوة لتعميق أواصر التعاون بين البلدين في مجال نشر الفكر الوسطي والدعوة إلى التسامح ومكافحة الفكر المتطرف، في ظل القيادتين الحكيمتين متمثلة في أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكدت الرسالة على أهمية التنسيق بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، في إطار تعزيز دورهما في نشر السلام والمحبة في المجتمعات العربية والإسلامية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري على أهمية التعاون المتبادل بين مصر والمغرب في تعزيز القيم الإسلامية المعتدلة ونشر التعاليم السامية التي تدعو إلى الوحدة والتكاتف، وذلك على ضوء العلاقة التاريخية الشديدة الخصوصية والتميز بين مصر والمملكة المغربية، والتي تحتم علينا العمل المشترك لصناعة مستقبل يليق بالبلدين العظيمين وبالعمق الافريقي كله.

كما أكد وزير الأوقاف على التقدير العميق والأخوة التامة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس حفظهما الله.

من جانبه أشاد السفير المغربي بعمق العلاقات المصرية المغربية، مشيرًا إلى أنها علاقات تاريخية ومتميزة، تقوم على أساس من الأخوة والتفاهم المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وأكد أن هذا التعاون المثمر بين مصر والمغرب يعكس التزام البلدين بتعزيز الروابط الثقافية والدينية، ويسهم في نشر قيم الاعتدال والسلام.