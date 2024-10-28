المصري 2007 يفوز على سبورتنج برباعية في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2007 " بقيادة مدربه الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق سبورتنج بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية " ب " ، والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين بملعب النادي المصري الاجتماعي تحت قيادة تحكيمية لطاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من عبد الرحمن عوض ومحمد اللبان وهشام عبد المقصود.

المصري 2007 يفوز على سبورتنج

بتلك النتيجة يرتفع المصري إلى 11 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما نبيل العزب في الدقيقة السادسة عشر ومحمد أشرف عبد اللاه في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، يضيف محمد أشرف عبد اللاه هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة الثالثة ، فيما اختتم محمد علي عباس أهداف النسور في الدقيقة الخامسة عشر بهدف من ركلة جزاء وأحرز سبورتنج هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة السابعة عشر منج

ركلة جزاء أيضا لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت ، محمد محمود عسران ، محمد علي عباس، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، محمد غازي، مصطفى وليد لخط الوسط، عبد الرحمن الشحات، محمد أشرف عبد اللاه، نبيل وائل العزب لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد الجرايحي ومحمد عادل ومالك النحاس وأشرف سيف داود ونور متولي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. أحمد أمين مدربًا مساعدًا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي إداريًا ، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات.

