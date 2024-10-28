نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الشباب ضد الرياض في كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، فوزًا هاما على نظيره فريق الرياض، بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ليتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك السعودي.

أهداف مباراة الشباب ضد الرياض في كأس الملك السعودي

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، نجح كمارا مهاجم فريق الشباب في تسجيل هدف التقدم أمام الرياض، بعد تسديدة رائعة.

وأضاف بونافينتورا لاعب فريق الشباب الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني