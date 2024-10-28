نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيان رحيمي: نهدف لتقديم أداء قوي والتتويج أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سفيان رحيمي، لاعب نادي العين الإماراتي، عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد الأهلي، والتي ستُقام في الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال على ستاد القاهرة الدولي.

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أعرب رحيمي عن تفاؤله، قائلًا: "إنها مباراة مهمة، ونتطلع لأن نكون في أفضل حالة لتحقيق نتيجة إيجابية".

كما أضاف: "هذه مواجهة بين فريقين كبيرين، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا الحدث. نهدف لتقديم أداء قوي ونكون عند مستوى المسؤولية لتحقيق اللقب والتأهل للمرحلة التالية".

وعندما سُئل عن إمكانية تسجيله هدفًا في المباراة، أشار إلى أن: "الأهم هو انتصار الفريق، وليس بالضرورة أن يسجل لاعب معين".

وفيما يتعلق بعدم تعاقد الأهلي معه في السابق، وما إذا كان ذلك يحفزه، أوضح رحيمي: "لا أركز في هذا الأمر، كل ما يشغلني حاليًا هو تقديم أفضل أداء مع نادي العين".

كما تحدث عن مواطنه أشرف داري، مدافع الأهلي، مشيدًا بمهاراته كونه لاعبًا كبيرًا وممثلًا لمنتخب المغرب، متمنيًا له التوفيق، ومشيرًا إلى أن المواجهة بينهما ستكون مثيرة.